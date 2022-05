Rezort obrany: Na Lešti došlo k nehode

Bratislava 13. mája (TASR) - Pri dopravnej nehode v Centre výcviku Lešť sa v piatok ľahko zranili traja príslušníci spojeneckých ozbrojených síl. Ďalších dvoch vojakov s ťažšími zraneniami previezli do nemocnice, sú mimo ohrozenia života. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková. Na prípad upozornili tvnoviny.sk.



K nehode došlo pri presune spojeneckej techniky v dopoludňajších hodinách. "Traja príslušníci spojeneckých ozbrojených síl sa pri nej ľahko zranili a boli ošetrení na mieste. Ďalší dvaja vojaci utrpeli ťažšie zranenia, pre ktoré boli transportovaní do nemocnice. Sú ale mimo ohrozenia života. Detaily udalosti sú aktuálne predmetom vyšetrovania Vojenskej polície," uviedla hovorkyňa.