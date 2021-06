Na Lešti sa končí celonárodné vojenské cvičenie Slovak Shield

Lešť 23. júna (TASR) – V centre výcviku Lešť sa končí celonárodné vojenské cvičenie Slovak Shield, časť z cvičenia si v stredu pozrel náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniel Zmeko. „Táto epizóda bude vyhodnotená, to, čo sme však mohli vidieť, ukazuje, že výsledky streľby a jednotlivé taktické manévre boli v poriadku,“ uviedol pre TASR.



Vojaci sú v centre výcviku na strednom Slovensku od 1. júna do 24. júna. „V rámci Slovak Shield cvičia celé slovenské ozbrojené sily a je to tohtoročné najväčšie cvičenie,“ pripomenul.



Na ukážke cvičenia sa v stredu zúčastnil aj minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO). „Aj na tomto cvičení sme mohli vidieť, akou technikou disponujú vojská z Poľska, Česka, Maďarska či USA. My tu máme techniku, ktorá má v niektorých prípadoch aj 40 rokov,“ odpovedal na otázku, kedy môžu slovenské ozbrojené sily očakávať novú techniku. „Je dobré, že cvičenie si prišli pozrieť aj členovia vlády. Aby videli, že peniaze, ktoré žiadam pre rezort obrany, sú dôležité, aby sme mohli cvičiť s našimi spojencami s technikou, ktorá je adekvátna,“ dodal.



Hovorca OS SR Štefan Zemanovič priblížil, že cvičenie na Lešti malo za úlohu preveriť pripravenosť ozbrojených síl. „Celkovo sa vo všetkých kasárňach a vo všetkých útvaroch ozbrojených síl na takomto cvičení podieľa takmer 8000 vojakov, na Lešti ich je takmer 1700,“ poznamenal s tým, že sú medzi nimi aj vojaci z Českej republiky, Poľska, Maďarska a aj Spojených štátov amerických. „Je to komplexné cvičenie, ktoré sme tu už dlho nemali. Má preveriť plnenie defenzívnych operácií a aj kontroly zladenosti uvádzania do bojovej pohotovosti,“ doplnil.