MO: Odberné miesta môžu vzniknúť aj v hraničných zelených okresoch

Bratislava 5. novembra (TASR) - Odberné miesta by počas víkendového (7. - 8. 11.) druhého kola plošného testovania mohli fungovať aj v tzv. zelených okresoch, ktoré hraničia s tzv. červenými okresmi. Požiadať o ne môžu samosprávy. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



"V tomto prípade štát poskytne pre odberové miesta nad rámec plánu antigénové testy, certifikáty a dokumentáciu, ako aj personál z radov ozbrojených síl a Policajného zboru," priblížila hovorkyňa. Ostatný personál a ochranné pomôcky budú v réžii samospráv, ktoré o tieto odberové miesta nad rámec plánu požiadajú.



V 45 okresoch sa cez víkend uskutoční plošné testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19. Ide o tzv. červené okresy, kde počet ľudí s pozitívnym výsledkom testov dosiahol v prvom kole testovania hranicu 0,7 percenta. Okrem obyvateľov daných okresov je testovanie určené aj pre občanov, ktorí ich potrebujú navštíviť v termíne od 9. do 14. novembra.



Testovať by sa malo na vyše 2500 odberných miestach. Otvorené budú od 8.00 h do 20.00 h.