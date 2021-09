Rezort obrany oslávi napokon Deň ozbrojených síl SR bez verejnosti

Bratislava 16. septembra (TASR) – Ministerstvo obrany napokon oslávi Deň ozbrojených síl SR bez účasti verejnosti. Dôvodom je vývoj pandemickej situácie. Program plánovaný v Brezovej pod Bradlom na 26. septembra preto nahradí slávnostný nástup v priestoroch rezortu obrany a v jednotlivých útvaroch ozbrojených síl, ktorý sa uskutoční 22. septembra. TASR o tom informovala hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



„Chceli sme deň, ktorý patrí našim vojakom, stráviť spolu s verejnosťou, pretože tieto stretnutia sú mimoriadne dôležité a vzácne. Avšak zodpovednosť je na prvom mieste, preto sme sa v kontexte vývoja pandemickej situácie rozhodli obmedziť oslavy z pohľadu počtu účastníkov. Verím však, že si to vynahradíme,“ komentoval zmeny minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).



Jedným z plánovaných verejných podujatí bol tiež slávnostný nástup pri príležitosti ukončenia základného vojenského výcviku kadetov a čakateľov prípravnej štátnej služby a hlásenie počiatočnej operačnej pripravenosti Spoločného operačného veliteľstva na námestí v Banskej Bystrici. Ukončenie základného vojenského výcviku kadetov a čakateľov sa vzhľadom na zmenu podmienok presunie v plánovanom termíne, a to 24. septembra, do priestorov Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin, odkiaľ Ozbrojené sily SR sprostredkujú pre verejnosť online prenos slávnosti.



