Rezort obrany plánuje zakúpiť 76 vozidiel 8x8 za vyše 332 miliónov eur

Bratislava 10. augusta (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR plánuje v prvej fáze zakúpiť 76 bojových obrnených vozidiel (BOV) 8x8. Náklady zahŕňajúce aj logistickú podporu, muníciu a infraštruktúru odhaduje na 332 miliónov eur s DPH, samotné vozidlá majú stáť 296,2 milióna eur. Obstarávať by sa mohlo formou vláda-vláda. Vyplýva to z materiálu, ktorý rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania.



"Zámerom je v prvej fáze obstarania vyzbrojiť dva stredné mechanizované prápory Pozemných síl Ozbrojených síl SR," približuje rezort. Zo 76 vozidiel obstaraných v prvej fáze má byť šesť veliteľských a desať ambulantných.



Nákup BOV 8x8 má primárne podporiť zabezpečenie potrebnej výzbroje a bojovej techniky potrebnej k zabezpečeniu obrany SR. "Zároveň vytvorí základ k vybudovaniu jednotky stredného mechanizovaného práporu určeného do pohotovosti 'Iniciatívy pripravenosti NATO (NRI - NATO Readiness Initiative)', ku ktorému sa SR zaviazala v rámci plnenia záväzkov NATO," doplnil rezort.



Po schválení materiálu vládou plánuje ministerstvo osloviť identifikovaných výrobcov bojovej obrnenej techniky prostredníctvom ich vlád. Po obdržaní odpovedí majú byť ponuky vyhodnotené a spracované do poradia podľa výhodnosti. Následne má MO SR predložiť vláde návrh medzivládnej dohody s konkrétnym štátom. Súčasťou kontraktu má byť uzatvorenie opcie na dodávky vozidiel rovnakého dodávateľa v ďalších fázach projektu.



Vyhodnotiť ponuky a určiť víťaza by sa mohlo ešte v roku 2021. V rokoch 2023 až 2025 by sa mohla spustiť sériová výroba vozidiel a ich postupné dodávky s logistickou podporou a príprava ďalšej fázy obstarávania.



Pri hodnotení ponúk sa má prihliadať na celkovú cenu vozidla i integrovanej logistickej podpory, prevádzkové náklady, percento zapojenia obranného priemyslu SR, termíny dodávok i interoperabilitu s NATO.



V druhej fáze plánuje rezort obstarať celkovo 92 kusov BOV 8x8, v tretej 97, štvrtej 93 a poslednej 142. Každá fáza obstarávania bude predmetom schvaľovania vládou.



S projektom obstarávania BOV 8x8 sa začalo ešte v roku 2017, keď vláda schválila návrh na obstaranie do 81 kusov vozidiel. Informácia o výsledkoch technických a vojskových skúšok a ďalšom postupe realizácie obstarania sa na rokovanie vlády nedostali.