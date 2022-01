Podpis dohody o obrannej spolupráci s USA sa očakáva 3. februára

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 31. januára (TASR) - Podpis dohody o obrannej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými sa očakáva vo štvrtok 3. februára. Do USA preto vycestuje slovenská delegácia na čele s ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽANO) a ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom (nominant SaS). TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.“ uviedol Naď.Minister zároveň odmietol spájanie rokovaní a schvaľovania zmluvy s aktuálnou situáciou na hraniciach Ukrajiny a Ruskej federácie. „“ vysvetlil.Podpis dohody je podľa ministra zahraničných vecí SR vyjadrením záujmu USA a SR spolupracovať v oblasti obrany za obojstranne dohodnutých podmienok. "" uviedol.Obaja ministri deklarujú, že dohoda plne rešpektuje suverenitu SR, ústavu a právny poriadok SR. Odmietajú, že by vytvárala predpoklad stálej prítomnosti USA alebo umiestnenie jadrových zbraní na území SR. „“ vyhlásil Naď.Uzavretie dohody o spolupráci v oblasti obrany vlády SR a USA už odsúhlasila vláda a Bezpečnostná rada SR. Po podpise dokumentu na základe splnomocnenia hlavy štátu ho musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou. Zmluva by mala umožniť americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Slovensko ich má poskytovať bez nájomného. Dohoda by mala platiť desať rokov. Potom zostáva platná alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou.Opozícia zmluvu kritizuje a hovorí o vytváraní amerických vojenských základní na Slovensku, približovaní amerických vojsk k ruskej hranici a okliešťovaní kompetencií našich štátnych orgánov.