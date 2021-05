Post riaditeľa BARMO obhájil vo výberovom konaní Branislav Ilkovič

Bratislava 3. mája (TASR) – Riaditeľom Bytovej agentúry rezortu ministerstva obrany zostáva Branislav Ilkovič. Vyplýva to z výsledkov výberového konania zverejnených na stránke Ministerstva obrany SR. Do funkcie bol vymenovaný 1. mája na dobu neurčitú.



O funkciu sa uchádzali štyria záujemcovia, priblížila pre TASR hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková. „Výberové konanie sa skladalo z písomnej časti (test) a z ústnej časti (pohovor), pričom podmienkou účasti na ústnom pohovore bolo získanie dostatočného počtu bodov z písomného testu. Na ústnu časť postúpili traja uchádzači, z ktorých výberová komisia vybrala Branislava Ilkoviča," skonštatovala.



Ilkovič pôsobil dosiaľ na poste riaditeľa na základe vymenovania z novembra 2020, bez výberového konania. Pre zákonné lehoty muselo ministerstvo do šiestich mesiacov vyhlásiť konkurz.



Hlavným predmetom činnosti Bytovej agentúry rezortu ministerstva obrany je správa bytového fondu a prevádzkovanie štyroch ubytovacích zariadení s celkovou kapacitou 411 lôžok, uvádza sa na oficiálnej stránke agentúry.