Ministerstvo obrany: Právomoci vojenského ombudsmana zvyknú byť široké

Bratislava 9. mája (TASR) - Ľudské práva a záujmy vojakov by mohol po novom chrániť vojenský ombudsman. Jeho zavedenie má byť súčasťou novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorú chce Ministerstvo obrany (MO) SR predložiť do medzirezortného pripomienkového konania do konca roka. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Vzhľadom na štandardy a odporúčania z tejto oblasti, právomoci vojenského ombudsmana zvyknú byť relatívne široké, pričom sa zameriavajú na prešetrovanie podnetov oprávnených osôb či poznatkov získaných vlastnou úradnou činnosťou," priblížila hovorkyňa.



Kompetencie vojenského ombudsmana majú siahať výlučne smerom do vnútra rezortu obrany, upozornila hovorkyňa. Cieľom je vylúčiť vznik kompetenčného konfliktu s verejným ochrancom práv a súčasne zabrániť nežiaducim zásahom vojenského ombudsmana do pôsobnosti iných orgánov.



Budúci vojenský ombudsman by mal mať podľa hovorkyne vysoký morálny kredit a požívať vážnosť medzi vojenským personálom. "Bude taktiež dôležité, aby mal dostatočný prehľad v oblasti bezpečnosti a obrany štátu," dodala.



K zavedeniu inštitútu vojenského ombudsmana sa vláda zaviazala vo svojom programovom vyhlásení.