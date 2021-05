Rezort obrany: Preberanie húfnic Zuzana 2 ide podľa plánu

Bratislava 29. mája (TASR) - Preberanie húfnic Zuzana 2 ide podľa plánu, potvrdilo Ministerstvo obrany (MO) SR. Do konca mája by tak ozbrojené sily mali mať k dispozícii prvých päť kusov. Celkovo má prísť 25 húfnic, prichádzať majú postupne do konca roka 2022. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková. Za húfnice má rezort zaplatiť spolu vyše 172 miliónov eur.



"Súčasťou zmluvy je vyplatenie zálohovej čiastky vo výške 50 percent, táto čiastka už bola vyplatená. Zostatkové platby sú uhrádzané po fyzickom prevzatí každého kusu," priblížila hovorkyňa.



Rezort dosiaľ uhradil vyše 18,6 milióna eur. Táto suma zahŕňa zálohu na päť kusov 14,9 milióna eur, doplatok za jeden kus 2,9 milióna eur a dodanie prachových náplní Charge BC-E za 748.800 eur.



Nové húfnice doplnia 16 kusov Zuzán, ktoré sú zaradené vo výzbroji samohybného delostreleckého oddielu Michalovce. Deväť z nich je nasadených v operácii v Lotyšsku, zvyšné sa využívajú na výcvik v materskom útvare. "Všetky húfnice disponujú dostatočnou životnosťou na ich ďalšie využitie za predpokladu vykonávania stanovených opráv a predpísaných prác. S ich vyradením sa v dohľadnej dobe nepočíta," skonštatovala Kovaľ Kakaščíková.



Nákup 25 húfnic Zuzana 2 schválila vláda v roku 2018 počas pôsobenia ministra obrany Petra Gajdoša (SNS). Termín dodania sa pre pandémiu viackrát posúval. Po poslednom dodatku k zmluve by mali prísť po prvých piatich kusoch ďalšie tri húfnice do 30. júna, jeden do 31. júla, sedem kusov by mali dodať do 15. decembra, ďalší do 31. marca 2022 a posledných osem do 15. decembra 2022.



Samohybná kanónová húfnica Zuzana 2 je autonómny delostrelecký zbraňový systém so samočinným nabíjaním, schopný zabezpečiť požadovaný účinok streľbou na podporu vojsk pri pozemných operáciách.