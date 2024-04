Rezort obrany pripravuje zmeny vo vyplácaní príspevkov vojakom

Bratislava 27. apríla (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR pripravuje zmeny v spôsobe vyplácania aktivačného príspevku profesionálnym vojakom. Po novom by ho mohli dostávať naraz. Zmenami má prejsť aj stabilizačný príspevok. Cieľom je zvýšenie záujmu o štátnu službu a stabilizácia vojenského personálu. Vyplýva to zo zverejnenej predbežnej informácie k novele zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov.



"Aktivačný príspevok sa podľa súčasnej právnej úpravy poskytuje profesionálnemu vojakovi v pomerných častiach pripadajúcich na jeden rok počas prvých troch rokov trvania dočasnej štátnej služby. Spôsob vyplácania aktivačného príspevku sa navrhuje zmeniť tak, aby sa aktivačný príspevok vyplácal vcelku a na začiatku služobnej kariéry profesionálneho vojaka," priblížil rezort.



Úpravou stabilizačného príspevku sa navrhuje podporiť mobilitu profesionálnych vojakov a zatraktívniť výkon štátnej služby. V určených rokoch trvania štátnej služby by sa mohlo zvýšiť percento za čas trvania štátnej služby.



Novelou sa má tiež začať rozlišovať medzi "odpisom registra trestov pre vybrané povolania a civilný proces" a "odpisom registra trestov", ktorý je možné vydať len na účely trestného konania a na účel obrany a bezpečnosti štátu. Rezort tak reaguje na zmeny v zákone o registri trestov účinné od roku 2026.



Pripomienkové konanie k novele by sa mohlo začať v auguste.