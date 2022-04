Rezort obrany: Profesionálni vojaci by mohli mať vlastného ombudsmana

Bratislava 5. apríla (TASR) - Profesionálni vojaci by mohli mať vlastného ombudsmana. Na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy má prešetrovať podozrenia z porušenia ich základných práv a slobôd. Zodpovedný má byť ministrovi obrany. Ministerstvo obrany (MO) SR to navrhuje v novele zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



"Na vojenského ombudsmana sa môže obrátiť každý profesionálny vojak, ktorý sa domnieva, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti niektorého zo subjektov (...) boli porušené jeho základné práva a slobody v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu," uvádza sa v návrhu zákona. Podnet by mohol podať aj občan, ktorého služobný pomer sa skončil, a to do troch mesiacov odo dňa doručenia personálneho rozkazu o prepustení.



Pôsobnosť vojenského ombudsmana sa má vzťahovať na hlavný služobný úrad, služobný úrad, veliteľa v pôsobnosti služobného úradu, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia vo veciach týkajúcich sa konania o dávkach úrazového zabezpečenia a poskytovania služieb sociálneho zabezpečenia počas trvania štátnej služby profesionálneho vojaka či Vojenskú políciu.



Ombudsman by mal ministrovi každoročne predkladať správu o činnosti za predchádzajúci rok, v ktorej uvedie svoje poznatky o dodržiavaní základných práv a slobôd profesionálnych vojakov a návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov. Zverejniť ju má aj v komunikačných prostriedkoch Ministerstva obrany SR a médiách.



Funkciu vojenského ombudsmana by mal vykonávať občan Slovenskej republiky, ktorý má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a odbornú prax najmenej desať rokov.