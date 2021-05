Slovenskí vojaci sa zúčastňujú na medzinárodnom cvičení Black Swan

Bratislava 3. mája (TASR) – Slovenskí vojaci si precvičia spoluprácu so spojencami na medzinárodnom cvičení Black Swan 2021, ktoré sa začalo v pondelok v Maďarsku. Potrvá do 14. mája. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



„Spoločné výcvikové aktivity sú nenahraditeľnou súčasťou budovania medzinárodnej spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti. Zároveň ide o jedinečnú príležitosť na zladenie postupov našich ozbrojených síl, ako aj výmenu poznatkov a skúseností,“ uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).



Ako priblížil náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko, cvičenie Black Swan 2021 je primárne zamerané na integráciu a interoperabilitu spojeneckých síl na základe regionálneho scenára. Cielene vytvára situácie, na ktoré môžu vojaci Ozbrojených síl SR naraziť v nekonvenčnom a hybridnom prostredí.



„Niekoľkým desiatkam našich profesionálnych vojakov, ktorí sa na cvičení zúčastňujú, to umožňuje precvičiť si spoluprácu v prospech mnohonárodných zoskupení v oblasti velenia, riadenia a vykonávania operácií s cieľom posilniť stabilitu a bezpečnosť najmä v strednej Európe,“ vyzdvihol Zmeko.