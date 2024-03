MO SR: Spojenecké zväzky otvárajú unikátne možnosti pri modernizácii

Bratislava 29. marca (TASR) - Spojenecké zväzky otvárajú unikátne možnosti pri modernizácii. Začlenenie do euroatlantických štruktúr takisto prinieslo zvýšené investície, posilnilo ekonomiku a otvorilo tak nové pracovné príležitosti pre ľudí. Ministerstvo obrany (MO) SR to uviedlo na sociálnej sieti pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do NATO.



"Slovensko potrebuje moderné vojenské vybavenie, aby dokázalo v dlhodobom horizonte garantovať svoje bezpečie. Spojenecké zväzky nám otvárajú unikátne možnosti pri modernizácii, vďaka čomu sme aj v súčasnosti schopní efektívnejšie dopĺňať absentujúcu, nezodpovedne darovanú techniku. Aj preto sa naše členstvo v NATO už 20 rokov vypláca," skonštatoval rezort.



Vstup do Aliancie bol podľa MO SR jasným signálom aj pre zahraničných investorov. "Bezpečné prostredie, posilnené členstvom v NATO, ale aj zodpovednými investíciami do vlastnej obranyschopnosti, je kľúčom k prosperite a rastu domáceho priemyslu vrátane obranného," dodalo ministerstvo.