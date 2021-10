Rezort obrany chce zefektívniť systém zabezpečenia zásob

Bratislava 11. októbra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR chce zefektívniť a komplexne zmeniť systém zabezpečenia zásob na obdobie krízovej situácie. Zdôvodňuje to dlhodobo pretrvávajúcim nepriaznivým stavom v tejto oblasti. Návrh materiálu, ktorý bude východiskom na tvorbu interných predpisov, predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



Predkladaný materiál má nahradiť dokument Stanovenie výšky zásob materiálu používaného v Ozbrojených silách SR na zabezpečenie bojovej činnosti, schválený vládou v roku 2016.



Návrh upravuje výšku, základné členenie a spôsob zabezpečovania a udržiavania zásob materiálu na zabezpečenie bojovej činnosti. Spresňuje tiež spôsob zabezpečenia tovarov a služieb na obdobie krízovej situácie.



Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR by mohol získať právomoc rozhodovať o použití zásob na zabezpečenie bojovej činnosti aj v stave bezpečnosti. Rezort tak nadväzuje na skúsenosti z pandémie ochorenia COVID-19.



Nanovo sa má vymedziť pojem "bojová činnosť". "Bojová činnosť na účely tohto dokumentu je zadefinovaná ako činnosť Ozbrojených síl Slovenskej republiky v čase vojny a vojnového stavu," priblížilo MO SR v predkladacej správe.



Ministerstvo chce zároveň umožniť zabezpečenie alebo udržanie zásob "vhodným, vopred neurčeným typom obchodnej zmluvy". Ďalej sa má rozšíriť možnosť zabezpečovania zásob aj prostredníctvom agentúr Európskej únie a aktualizovať názvoslovie podskupín zásobovacích tried.