SR posilní príspevok v operácii EUFOR Althea, vyšle 121 vojakov

Bratislava 3. marca (TASR) - Slovensko dočasne posilní svoj príspevok v operácii EUFOR Althea. Do Bosny a Hercegoviny plánuje vyslať 121 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR. Zostať by tam mali najviac 30 dní. Cieľom je zabrániť zhoršeniu miestnej bezpečnostnej situácie. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Rezort obrany tak vyhovie požiadavke operačného veliteľa EUFOR Althea o posilnenie operácie o prechodné rezervné sily (Intermediate Reserve Force). Nasadený bude prvok okamžitej pripravenosti, rota trebišovského 52. výsadkového práporu, ktorý je súčasťou Síl pre špeciálne operácie OS SR," priblížila hovorkyňa.



Situácia v operačnom priestore EUFOR Althea sa podľa predbežných hodnotení môže zhoršiť aj v súvislosti so situáciou na Ukrajine. K téme podľa MO SR zasadal ešte 23. februára Politický a bezpečnostný výbor Európskej únie, ktorý o vývoji v Bosne a Hercegovine dostal aktuálnu informáciu od operačného veliteľa operácie.



„Slovensko si ako zodpovedný člen Európskej únie (EÚ) splní svoj záväzok a v koordinácii s členskými štátmi EÚ bude adekvátne reagovať tak, aby sme spoločne predišli ďalšiemu zhoršeniu situácie v Bosne a Hercegovine,“ uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).