Letecké opravovne Trenčín získali ako prvé v SR výnimočnú spôsobilosť

Trenčín 14. júla (TASR) - Štátna akciová spoločnosť Letecké opravovne Trenčín (LOTN) získala ako prvá a doposiaľ jediná organizácia v oblasti letectva na Slovensku certifikáciu na modernizáciu avionických a elektrických systémov lietadiel. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Mária Precner.



LOTN získali schvaľovací certifikát ako Design Organisations podľa časti tzv. Part 21. Osvedčenie udeľuje Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) so sídlom v nemeckom Kolíne nad Rýnom.



"Na získanie osvedčenia musia organizácie splniť náročné procesné a personálne kritériá. Na ilustráciu, kritériá sú rovnaké ako pri certifikácii výrobcov lietadiel, ako Boeing alebo Airbus," uviedol minister obrany Martin Sklenár. Letecké opravovne tak podľa neho prinášajú know-how, ktoré tu doteraz nebolo a ktoré bude prínosom pre celý letecký priemysel na Slovensku.



Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ LOTN Ľubomír Galko podotkol, že proces nebol vôbec jednoduchý, na získaní oprávnenia spoločnosť intenzívne pracovala tri roky. "Súčasťou procesu bol aj samotná modernizácia lietadla Ozbrojených síl Slovenskej republiky typu L - 410. Zároveň naši zamestnanci museli preukázať aj vysokú odbornosť a jazykové znalosti," doplnil Galko.



Pre LOTN je to podľa neho významný míľnik, ktorý firme umožní prístup k novým obchodným príležitostiam v oblasti modernizácie avionických a elektrických systémov lietadiel.



Oprávnenie umožňuje spoločnosti vykonávať významné zmeny avionických a elektrických systémov, konkrétne ide o komunikačné systémy, diagnostické a zobrazovacie vybavenie lietadiel, navigačné systémy a systémy sledovania a zaznamenávania dát. V elektrických systémoch sú to zdrojové, distribučné systémy a systémy vonkajšieho osvetlenia. "Okrem toho bude možné projektovať aj určité štrukturálne zmeny draku lietadla, ako napríklad inštaláciu konzol alebo úpravu palubných dosiek. Príkladmi modernizačných projektov môže byť integrácia moderných zobrazovacích displejov Glass Cockpit, modernizácia SATCOM alebo GPS, inštalácia WAAS, technické riešenia transpondérov MODE-S a ADS-B, upgrade antikolíznych systémov TCAS II a podobne," dodala Precner.