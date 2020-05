MO SR plánuje obnoviť a rozšíriť prevádzkovú plochu letiska Kuchyňa

Bratislava 8. mája (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR plánuje zrekonštruovať a rozšíriť prevádzkovú plochu letiska Kuchyňa. Chce tak vytvoriť dostatočný priestor na odstavné miesta pre lietadlá typu C-27J Spartan a L-410 Turbolet. Celkové náklady odhaduje rezort na viac ako päť miliónov eur, hradiť ich má z vlastného rozpočtu. Vyplýva to z návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so začatím obstarávania stavby, ktorý MO SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



Projekt rieši rekonštrukciu, prestavbu a zmenu parametrov prevádzkových plôch na letisku Kuchyňa. "Cieľom projektu je rekonštrukcia odbavovacej plochy APN 4, ktorá bude slúžiť na odstavenie, naloženie, vyloženie a presun lietadiel," vysvetľuje MO SR v materiáli.



Predpokladané náklady vo výške 5.042.119 eur vrátane DPH by mali obsiahnuť realizáciu stavby, projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a realizáciu spolu s autorským dohľadom. Ukončiť projekt plánujú do konca roka 2021.



Stavba má pozostávať z troch častí. Prevádzkovú plochu plánujú zrekonštruovať a rozšíriť o 20 metrov. Dostavať sa má tiež dažďová kanalizácia, čiže odvodňovanie plochy. Súčasťou projektu je aj vybudovanie verejného osvetlenia.