Rezort obrany plánuje z fondu obnovy aj rekonštrukciu budov

Bratislava 4. augusta (TASR) – Ministerstvo obrany SR plánuje prostredníctvom európskeho nástroja obnovy rekonštruovať budovy, nakúpiť zdravotnícke vybavenie, ale aj pokračovať v sanácii environmentálnych záťaží. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.



Cieľom rekonštrukcie budov v správe ministerstva je zníženie ich energetickej náročnosti. Zdravotnícky materiál, vybavenie a ochranné pracovné pomôcky majú byť určené najmä na potreby Úradu hlavného lekára Ozbrojených síl SR.



„Plánujeme tiež pokračovať v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia v sanácii environmentálnych záťaží, ktoré sa nachádzajú v priestoroch v správe rezortu," priblížila hovorkyňa.



Nadstavba viacročného finančného rámca na roky 2021 až 2027 vo forme fondu obnovy predstavuje pre Slovensko alokáciu vo výške 7,5 miliardy eur. Na čerpanie týchto prostriedkov je potrebné, aby každá členská krajina Európskej únie vypracovala a odovzdala Európskej komisii národný plán obnovy a odolnosti. Obsahovať bude súbor reforiem a investícií potrebných na obnovu a posilnenie odolnosti Slovenska.



Prvý predbežný návrh plánu reforiem a investícií môže Slovensko poslať Európskej komisii do 15. októbra spolu s návrhom rozpočtového plánu na rok 2021. Následne sa finálny plán obnovy predloží Komisii v rámci národného programu reforiem do 30. apríla 2021. Potom bude mať dva mesiace na posúdenie a schválenie tohto plánu. Slovensko až následne bude môcť začať implementovať reformy a investície.