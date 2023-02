Rezort obrany potvrdil, že rokuje o ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine

Bratislava 10. februára (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR potvrdilo, že rokuje o ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine. TASR o tom informovala jeho hovorkyňa Martina Kakaščíková. Rezort tak reagoval na štvrtkovú (9. 2.) žiadosť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k slovenským stíhacím lietadlám MiG-29.



"Rezort obrany aj naďalej intenzívne rokuje so spojencami a, samozrejme, tiež s ukrajinskou stranou o forme ďalšej (aj) vojenskej pomoci Ukrajine v obrane proti nevyprovokovanej, neopodstatnenej a najmä nezmyselnej a neakceptovateľnej ruskej vojnovej agresii," skonštatovala Kakaščíková. K prioritným požiadavkám patria aktuálne letecké systémy, systémy protivzdušnej obrany i ťažká pozemná technika.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas stretnutia s dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO) na samite EÚ v Bruseli oficiálne požiadal Slovensko o dodanie stíhačiek MiG-29 na obranu pred ruskou agresiou. Heger povedal, že Slovensko urobí maximum, aby tejto požiadavke vyhovelo. Na otázku, kedy by k dodávke lietadiel mohlo dôjsť, Heger uviedol, že to ukážu rokovania. O Zelenského žiadosti už informoval aj dočasne povereného ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) a zdôraznil, že slovenská vláda má záujem o čo najrýchlejšie ukončenie rokovaní.