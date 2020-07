Rezort obrany začal s prípravou novej Obrannej stratégie SR

Bratislava 28. júla (TASR) – Ministerstvo obrany (MO) SR začalo s prípravou novej Obrannej stratégie SR. V utorok sa pod vedením štátneho tajomníka rezortu Mariana Majera uskutočnilo prvé rokovanie medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorá riešila, čo má obsahovať. TASR o tom informovala hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Obrannú stratégiu pripravíme a predložíme na rokovanie vlády SR do konca tohto roka, pričom bude úzko nadväzovať na pripravovanú Bezpečnostnú stratégiu SR. Chceme dokumenty pripraviť čím skôr a sústrediť sa najmä na ich implementáciu," uviedol Majer.



Práca na dokumente má podľa hovorkyne pokračovať intenzívnou elektronickou komunikáciu a následnými ďalšími rokovaniami. Doplnila, že v stredu (29. 7.) sa uskutoční aj rokovanie s odbornou verejnosťou, zástupcami mimovládnej sféry a Národnej rady SR.



Návrh bezpečnostnej a obrannej stratégie majú minister zahraničných vecí a minister obrany predložiť na rokovanie vlády do konca roka 2020. Obranná stratégia nadviaže na dokument z roku 2017. "Zachová, čo je naďalej relevantné, a aktualizuje, čo vyplýva z úrovne jej implementácie, vývoja bezpečnostného prostredia a obrannej politiky aj v zmysle programového vyhlásenia vlády SR, pričom posilní euroatlantické ukotvenie SR v previazaní adaptácie obrany SR s adaptáciou NATO a vývojom EÚ," uvádza sa v Návrhu na prípravu Bezpečnostnej stratégie SR a Obrannej stratégie SR, ktorý začiatkom júla schválil vládny kabinet.



V oblasti zdrojového zabezpečenia obrany štátu má nová stratégia zdôrazniť udržanie stability a predvídateľnosti obranných výdavkov SR s pretrvávajúcou ambíciou dosiahnuť ich dvojpercentný podiel na hrubom domácom produkte (HDP) v roku 2024 a tiež efektívne a transparentné využitie dostupných zdrojov. Zadefinovať by sa mala napríklad aj politicko-vojenská ambícia SR a rozvoj ozbrojených síl na zvyšovanie ich pripravenosti na plnenie ich hlavnej úlohy aj pri ich použití pri mimoriadnych udalostiach a nevojenských krízových situáciách na území SR.