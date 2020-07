Rezort obrany:Na výcvik do USA by malo byť vyslaných ďalších 8 pilotov

Bratislava 11. júla (TASR) - Na výcvik na stíhacie lietadlá F-16 do USA má Slovensko tento rok vyslať ďalších osem pilotov. Celkovo ho má absolvovať 22 príslušníkov Ozbrojených síl SR. Príprava pozemného personálu sa ešte nezačala. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



V súčasnosti je vo výcviku v Spojených štátoch šesť pilotov. "Ide o prvú skupinu, pričom ich výcvik bude trvať v závislosti od zaradenia 12 mesiacov až tri roky," vysvetlila hovorkyňa. Tento rok by sa k nim mali pridať ďalší ôsmi uchádzači.



Začiatok výcviku pozemného personálu sa predpokladá v rokoch 2021 alebo 2022. Ozbrojené sily SR v súčasnosti realizujú identifikáciu vhodného personálu. "Výcvik bude prebiehať v USA a celkovo bude vycvičených 160 príslušníkov pozemného personálu v rôznych špecializáciách," priblížila Kovaľ Kakaščíková.



Kontrakt na 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby uzavrelo Slovensko koncom roka 2018. Prvé štyri stíhačky by mali na Slovensko doraziť v roku 2022. Zvyšných desať dopravia do konca roka 2023. Súčasťou zmluvy je aj letecká výzbroj, logistická podpora a výcvik leteckého aj pozemného personálu. MO SR v súčasnosti rokuje s americkou stranou o prerozdelení splátok.