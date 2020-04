Ústrednému krízovému štábu SR pomáha 405 príslušníkov Ozbrojených síl

Bratislava 1. apríla (TASR) – V súčasnosti je na pomoc Ústrednému krízovému štábu SR nasadených celkovo 405 príslušníkov Ozbrojených síl SR. Prítomní sú napríklad na viacerých hraničných priechodoch či v nemocniciach. TASR o tom informoval tlačový odbor ministerstva obrany.



Na pomoc už bola nasadená aj letecká technika Vzdušných síl Ozbrojených síl SR, ktorá distribuuje zdravotnícky materiál do nemocníc na celom území Slovenska. Za posledné dni prepravili profesionálni vojaci už viac ako 70 ton zdravotníckeho materiálu.



Okrem toho začal rezort obrany aj s prípravou nových sanitárov. V priebehu troch týždňov plánuje vyškoliť do 150 osôb, ktoré budú v zmysle štandardov NATO schopní postarať sa celkovo až o 3500 pacientov. "Spolu s ministrom zdravotníctva finalizujeme tiež diskusiu o komplexnom zapojení Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku do projektu červenej nemocnice, čo by v praxi znamenalo jej vyčlenenie na účel liečenia iba pacientov s ochorením COVID-19," priblížil minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).