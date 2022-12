Rezort obrany vybuduje vlastnú kontajnerovú škôlku

Bratislava 20. decembra (TASR) - V areáli Ministerstva obrany (MO) SR má vzniknúť materská škola pre potreby zamestnancov rezortu. Z predpokladaných nákladov 1,77 milióna eur majú 990.000 pokryť financie z plánu obnovy. Škôlku majú vybudovať zo stavebných modulov, kontajnerov. Otvorenie je plánované na september 2023. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



Kapacita škôlky na Kutuzovovej ulici v Bratislave bude 60 detí. "V súčasnosti je dodaná projektová dokumentácia a vydané stavebné povolenie. Vo fáze prípravy sú súťažné podklady pre proces verejného obstarávania na realizátora stavby," priblížila hovorkyňa. Začiatok stavebných prác závisí od ukončenia procesu verejného obstarávania a uzatvorenia zmluvného vzťahu.



Má ísť o pilotnú modulovú materskú školu vybudovanú z kontajnerov v energetickej triede A0. Podľa hovorkyne má stavba spĺňať všetky ekologické trendy, ako sú napríklad zelená strecha či fotovoltika. "Vďaka spôsobu riešenia modulovou formou bude v prípade potreby možné veľmi rýchlo a efektívne rozšíriť kapacity materskej školy pristavením ďalších kontajnerov," načrtla hovorkyňa.



Prevádzkovateľom materskej školy by mohla byť Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany (BARMO), ktorá ako príspevková organizácia MO SR dlhodobo plní úlohy v oblasti zabezpečenia ubytovacích služieb pre potreby rezortu a jeho zamestnancov.



S ohľadom na počet zamestnancov rezortu obrany vrátane profesionálnych vojakov, rezort v budúcnosti nevylučuje možnosť zriadenia ďalšej materskej školy vo svojej pôsobnosti, ktorá by mohla byť v inom meste na Slovensku s početným zastúpením zamestnancov rezortu a jeho organizácií.



Vybudovanie škôlky v lete schválila vláda v rámci zámeru rozširovať kapacity materských škôl.