Štátne orgány sa majú na úseku obrany pripravovať na seminári

Bratislava 17. októbra (TASR) - Príprava orgánov štátnej správy v oblasti obrany štátu sa má v roku 2022 realizovať formou seminára organizovaného Ministerstvom obrany (MO) SR a cvičení NATO. Vyplýva to z plánu na roky 2022 až 2023, ktoré MO SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



Plán prípravy štátnych orgánov na úseku obrany štátu bude podľa predkladateľa predložený na rokovanie vlády po prvý raz ako komplexný materiál. Stanovuje základné východiská plánovania prípravy štátnych orgánov na úseku obrany štátu, cieľ a atribúty tejto prípravy. "Zároveň poskytuje informácie o aktuálnom stave v tejto oblasti a navrhuje aktivity, ktoré budú vykonané v roku 2022 s výhľadom na rok 2023, spôsob ich realizácie a vyhodnotenia," približujú predkladatelia.



Zástupcovia ministerstiev a ďalších vecne príslušných štátnych orgánov by mali absolvovať seminár s názvom Plánovanie obrany štátu. V dvoch častiach sa má venovať najskôr legislatívnym a neskôr vojenským aspektom plánovania.



V rámci cvičenia CMX 2022 sa plánuje napríklad odborná príprava pre komunikačné odbory rezortov obrany, zahraničných vecí a ministerstva vnútra so zameraním na systém informovania obyvateľstva v čase vojnového stavu a vojny. Ďalšími cvičeniami v budúcoročnom harmonograme sú Briliant Jump 22 a SNEX NATO s účasťou gestorov opatrení Národného systému reakcie na krízové situácie.



Na cvičení Locked Shields sa majú zúčastniť ministerstvá, orgány štátnej správy, akademická obec aj súkromný sektor. Jeho cieľom je precvičiť národné kybernetické spôsobilosti pre potreby obrany kybernetického priestoru štátu, ako aj plnenia záväzkov kolektívnej obrany.