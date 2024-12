Rezort obrany uzavrel zmluvu na 12 vrtuľníkov Black Hawk

Bratislava 23. decembra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR uzavrelo zmluvu na 12 vrtuľníkov Black Hawk. Zaplatí za ne takmer 150 miliónov eur. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú rezort obrany zverejnil v centrálnom registri. Vrtuľníky ministerstvu dodá americká spoločnosť ACE Aeronautics.



Harmonogram platieb a dodávok, ktorý je prílohou zmluvy, ministerstvo nezverejnilo. Stroje by mali podľa nej byť dodané do Prešova, kde sídli 51. vrtuľníkové krídlo.



Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) pred časom informoval, že Slovensko dostalo ponuky na modernizované vrtuľníky Black Hawk aj Viper. Na tlačovej konferencii vyhlásil, že vrtuľníky Black Hawk vyjdú aj s príslušenstvom asi o polovicu lacnejšie, ako vrtuľníky Viper. Opozícia nákup kritizovala.