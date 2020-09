V areáli ministerstva obrany umiestnili úle pre mestské včely

Bratislava 9. septembra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR sa zapojilo do projektu Mestské včely a v areáli rezortu umiestnilo úle pre dve včelie rodiny. Urobilo tak v spolupráci s autorom projektu Centrom environmentálnej výchovy Živica. TASR o tom informovala hovorkyňa MO Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Včely majú pre nás obrovský význam. Bez nich by malo približne 20.000 druhov rastlín problém s rozmnožovaním a vôbec s existenciou. Tým by sa zmenili prírodné podmienky natoľko, že ľudia by nemuseli byť schopní prežiť. Ak chceme, aby bola naša spoločnosť zelenšia, musíme začať sami od seba a preto chceme ísť príkladom," zdôraznil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Poďakoval občianskemu združeniu Živica za spoluprácu a informoval, že pre ešte lepšie podmienky mestských včiel v areáli rezortu plánujú v okolí úľov vysadiť viaceré druhy medonosných rastlín.



Starostlivosť o úle a včelstvo budú zabezpečovať včelári z občianskeho združenia Živica. "Veľmi oceňujem iniciatívu ministerstva, ktoré samotné prišlo s myšlienkou pridať sa aj takto k podpore životného prostredia. A ak by si niekto myslel, že včely sa cítia dobre len na vidieku, nie je to celkom tak. Aj v mestách je veľa nezastavaných plôch a kvetov kvitnúcich od jari do jesene, preto som si istá, že im bude dobre tiež v areáli ministerstva obrany," uviedla Petra Ježeková z organizácie Živica.



Už budúci rok by mali podľa hovorkyne mestské včely z úľov v rezorte obrany vyprodukovať 30 kilogramov medu. Vedenie rezortu ho plánuje využiť ako dar pre zahraničné návštevy.