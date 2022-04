Vojaci, ktorí dočasne posilnili operáciu EUFOR Althea, sú už doma

Bratislava 7. apríla (TASR) - Slovenskí vojaci, ktorí dočasne posilnili operáciu EUFOR Althea, sa už vrátili na Slovensko. Išlo o príslušníkov 52. výsadkového práporu, ktorý je súčasťou Síl pre špeciálne operácie Ozbrojených síl SR. Do Bosny a Hercegoviny ich vyslali začiatkom marca. Ministerstvo obrany (MO) SR o tom informovalo na sociálnej sieti.



"Cieľom nasadenia slovenských rezervných síl bolo zabrániť zhoršeniu miestnej bezpečnostnej situácie v krajine, čo splnili do bodky - svojím pôsobením prispeli k posilneniu vzťahov medzi kontingentom operácie EUFOR a lokálnymi autoritami, no najmä jasne demonštrovali bezpečnostný záväzok Európskej únie voči Bosne a Hercegovine," skonštatoval rezort.



O plánovanom vyslaní 121 vojakov do operácie EUFOR Althea najviac na 30 dní informoval rezort ešte začiatkom marca.