Vojenské zdravotníctvo posilnia tri nové profesionálne vojačky

Bratislava 14. mája (TASR) – Tri profesionálne vojačky, ktoré ukončili sedemtýždňovú prípravu, zložili vojenskú prísahu a presunuli sa zo Základne výcviku do Liptovského Mikuláša. Posilnia vojenské zdravotníctvo a začnú plniť úlohy v prápore RCHBO v Rožňave a v Taktickom krídle Sliač. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



Vedúci kurzu Jozef Filický z Oddelenia výcviku a vzdelávania a špecializačnej prípravy Úradu hlavného lekára Ozbrojených síl SR v Liptovskom Mikuláši pripomenul, že tento kurz je v súčasných podmienkach v mnohých ohľadoch iný, ako tie predošlé.



"Po ukončení základného vojenského výcviku frekventanti u nás absolvovali kurz zberačov ranených OR-2 v skrátenej, zintenzívnenej forme. Tento kurz prebiehal každý deň vrátane sobôt, nedieľ a sviatkov, 12 hodín denne. Obvyklá dĺžka kurzu sú tri týždne, teraz bola dva týždne," vysvetlil Filický.



V priebehu kurzu sa podľa Kovaľ Kakaščíkovej frekventanti oboznámili so základným fungovaním vojenského zdravotníctva, pričom do kurzu aktuálne včlenili aj výuku bojového záchranára.



"Aj tak sa snažíme posúvať výuku a prípravu zdravotníkov novým smerom, ktorý využívajú popredné armády NATO. Spomínanej problematike sme venovali celých päť výcvikových dní," uviedol Filický, ktorý spoločne so svojimi kolegami inštruktormi, Ľubošom Pančuškom, Jozefom Gajdošom a Miladou Andraščíkovou skonštatoval, že sa podarilo naplniť všetky ciele kurzu. Taktiež ocenili snahu a prístup frekventantiek - vojačiek 2. stupňa a vojačky 1. stupňa počas celého kurzu.