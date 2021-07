Vojenský LetoFest na Zemplínskej šírave má priblížiť verejnosti OS SR

Michalovce 18. júla (TASR) - Prvý z piatich Vojenských LetoFestov sa v nedeľu koná v priestoroch amfiteátra na Zemplínskej šírave. Prostredníctvom vystúpení vojenskej hudby a slovenských kapiel vrátane sprievodného programu chce rezort obrany priblížiť verejnosti Ozbrojené sily (OS) SR, ich poslanie a fungovanie. Program potrvá do 22.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Jednou z dôležitých zásad rezortu obrany je aktívna a otvorená komunikácia, pretože iba tak môžeme priblížiť verejnosti aj veľmi komplexnú tému, akou je obrana štátu – jej význam, úlohy a tiež jej euroatlantické ukotvenie. Práve podujatia, akým je Vojenský LetoFest, nám umožňujú dostať tieto témy a tiež priamo našich profesionálov z Ozbrojených síl SR o krok bližšie k ľuďom," uviedol počas podujatia minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO).



O službe vlasti v Ozbrojených silách SR prebieha počas hudobného programu diskusia v osobitnom stane. Rečníkmi sú priamo profesionálni vojaci, ktorí nielen prezentujú svoju prácu a poslanie, ale tiež odpovedajú na otázky verejnosti z rôznych oblastí ich pôsobenia. Okrem toho si návštevníci môžu v areáli festivalu zblízka pozrieť pripravené statické ukážky vojenskej techniky, výstroja a výzbroje OS SR. Súčasťou programu je aj vystúpenie Čestnej stráže OS SR.



Charitatívny rozmer podujatia sa sústreďuje v stane Podpor dobrú vec, kde prebieha predaj tričiek s vojenskou tematikou.



"Všetky finančné prostriedky z predaja počas dnešného Vojenského LetoFestu budú venované Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska do zbierky Biela pastelka. V rámci programu sa uskutoční tiež benefičná dražba športového vybavenia reprezentantov Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica za ich účasti, vrátane autogramiády," priblížila Kovaľ Kakaščíková.



V rámci kapacitného obmedzenia podujatia súvisiaceho s platnými protipandemickými opatreniami informujú organizátori o aktuálnej naplnenosti priamo pri vstupe do areálu a tiež prostredníctvom oficiálnej stránky LetoFestu na sociálnej sieti.



Ďalší Vojenský LetoFest sa uskutoční 1. augusta v Banskej Bystrici a následne 8. augusta 2021 v Liptovskom Mikuláši, 15. augusta 2021 v Banskej Štiavnici a 22. augusta 2021 v Piešťanoch.