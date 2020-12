MO: Zdravotníci by mali odmeny za testovanie dostať do konca roka

Bratislava 18. decembra (TASR) - Zdravotníkom, ktorí sa zúčastnili na plošnom testovaní na ochorenie COVID-19, postupne vyplácajú odmeny. Dostať by ich mali do konca roka 2020. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Každý, kto má podpísanú dohodu s Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok – fakultnou nemocnicou, dostane odmenu vyplatenú vo výške, ktorá mu podľa dohody prináleží," ubezpečuje rezort obrany. Hovorkyňa upozornila, že platby za jednotlivé kolá plošného testovania odchádzajú na účty postupne, pričom odmena môže prísť rozdelená na časti.



Ministerstvo prosí zdravotníkov o trpezlivosť. Vzhľadom na obrovské množstvo dohôd ešte nie sú spracované všetky podklady, čo môže spôsobiť prípadné nezrovnalosti.



"Okrem toho boli údaje poskytnuté niektorými zdravotníkmi nečitateľné, nesprávne alebo nekompletné, preto sa môže stať, že niektorým zdravotníkom bude odmena vyplatená neskôr po aktualizácii údajov potrebných na realizáciu výplaty," uviedla hovorkyňa. Zamestnanci nemocnice preto opakovane kontaktujú zdravotníkov e-mailom a telefonicky. Takmer 500 osôb sa však zamestnancom personálneho oddelenia nemocnice stále nepodarilo skontaktovať.



Rezort tiež pripomína, že odmena podlieha daňovým a odvodovým povinnostiam, ktoré predstavujú približne tretinu sumy. "Zamestnanec tak pri hrubej odmene napríklad 1000 eur dostane vyplatenú sumu približne 700 eur," vysvetlila hovorkyňa.



V prípade, že zdravotníkom nepríde odmena do 31. decembra 2020, majú kontaktovať nemocnicu prostredníctvom e-mailu na testovanie@uvn.sk. Uviesť treba meno, priezvisko a číslo dohody. Jednotlivé prípady bude nemocnica riešiť individuálne.