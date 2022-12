Rezort obrany: Žiadne rozhodnutie o stíhačkách MiG-29 zatiaľ nepadlo

Bratislava 12. decembra (TASR) - Žiadne rozhodnutie o uzemnených stíhačkách MiG-29 zatiaľ nepadlo. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková. Ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že Slovensko je stíhačky pripravené odovzdať Ukrajine. Zástupcovia vlády o téme rokovali minulý týždeň v Kyjeve s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



"Na stanovisku ministerstva obrany sa nič nezmenilo. Stále platí, že so spojencami ďalej rokujeme, čo s uzemnenými migmi, žiadne rozhodnutie však doposiaľ nepadlo. V prípade akejkoľvek zmeny budeme, tak ako doteraz, o všetkom včas informovať," skonštatovala hovorkyňa rezortu obrany.



Migy boli aj témou minulotýždňovej návštevy zástupcov slovenskej vlády na Ukrajine. "S našimi partnermi v Severoatlantickej aliancii (NATO) rokujeme o tom, ako to urobiť a garantovať, aby zostala zachovaná a posilnená naša obranyschopnosť a bezpečnosť," uviedol pre TASR minister zahraničných vecí Rastislav Káčer.



Stíhacie lietadlá MiG-29, ktoré od vzniku Slovenskej republiky tvorili základ nadzvukového taktického letectva SR, od septembra uzemnili. Ochranu vzdušného priestoru SR zabezpečujú Česko a Poľsko, pripojiť by sa mohlo aj Maďarsko. Chrániť slovenské nebo majú do dodania nových stíhačiek F-16.