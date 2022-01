Mobilný hospic sa vlani postaral o 24 nevyliečiteľne chorých detí

Banská Bystrica 30. januára (TASR) – Občianske združenie Svetielko nádeje vlani zaznamenalo najväčší nárast počtu pacientov za celú existenciu detského mobilného hospicu. TASR o tom informovala Katarína Michalčíková zo Svetielka nádeje.



„Postarali sme sa o 24 detí, z toho osem s onkologickou diagnózou a 16 s inou, život limitujúcou diagnózou. Na porovnanie, v roku 2020 to bolo spolu 13 detí a napríklad v roku 2017 to bolo sedem detí,“ uviedla zdravotná sestra Jolana Snopková.



Ako dodala, záujem zo strany rodičov je stále veľký. „Lekári a sestričky napriek pandémii nového koronavírusu urobili 171 návštev a najazdili 22.875 kilometrov. Starali sme sa o deti z obcí a miest dostupných do dvoch hodín jazdy autom z Banskej Bystrice,“ zhrnula s tým, že okrem zdravotnej a psychosociálnej starostlivosti rodiny podporili aj materiálne. „Pomáhame so zabezpečením zdravotníckych materiálov, požičiavame zdravotnícke pomôcky, ako elektrická posteľ, odsávačka, pulzný oximeter, kyslíkový koncentrátor, detský špeciálny kočík a iné,“ vymenovala Snopková.



Občianske združenie Svetielko nádeje sa zameriava na zlepšovanie života detí a mladých s onkologickým alebo iným vážnym ochorením. V starostlivosti hospicového tímu sú deti od narodenia do 19. roku života s nevyliečiteľným ochorením s rizikom blízkeho úmrtia. Tvoria ho lekári, zdravotné sestry, psychologička, liečebná pedagogička, sociálny pracovník, v prípade potreby dobrovoľník či duchovný. V pohotovosti sú 24 hodín denne, sedem dní v týždni a pomáhajú na strednom Slovensku, najmä v Banskobystrickom a v Žilinskom kraji. Od roku 2013 sa hospic postaral celkovo o 94 detí.