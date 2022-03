Mobilom proti koronavírusu

Foto: Konica Minolta Slovakia

Bratislava 28. marca (OTS) - Pomôcť vám môže aj mobilný telefón. Vďaka nemu totiž môžete tlačiť na diaľku a nemusíte sa zbytočne dotýkať ovládacieho panelu na tlačiarni, alebo pomocou neho môžete pohodlne schvaľovať faktúry či zmluvy.Kvôli pretrvávajúcej pandémii koronavírusu miera digitalizácie výrazne poskočila. Do mobilného telefónu či tabletu sa tak dnes nasťahovala kompletná kancelária. Využívajte tieto možnosti naplno.konštatujeK ďalšiemu zvýšeniu bezpečnosti môžete prispieť aj tým, že budete ovládať tlačiareň pomocou dotykových pier, ktoré sa dajú ľahko dezinfikovať. Na čistenie samotných ovládacích panelov a celých prístrojov je možné použiť akýkoľvek dostupný prostriedok na báze alkoholu určený pre dané povrchy. Ten by mal byť nanášaný vždy pomocou tkaniny a následne zotrený do sucha.– prihlasovanie do dochádzky môže byť aj cez mobilný telefón. Napríklad pre technikov alebo obchodníkov, ktorí sú v teréne. Proti zneužitiu je mechanizmus sledovania prostredníctvom GPS. To umožňuje zaznamenávať odkiaľ sa zamestnanec prihlásil aby existoval dôkaz, že sa na danom mieste skutočne nachádzal.– manažéri schvaľujú faktúry, dovolenky, žiadanky prostredníctvom mobilného telefónu. Výsledkom je urýchlenie celého procesu a firma neprichádza o peniaze.- napríklad odoslanie účtenky za obed s klientom na schválenie nadriadenému, alebo archivácia dokumentov môže byť vykonávaná cez mobilný telefón v priebehu niekoľkých sekúnd.- môžu sa využívať na autentifikáciu. Napríklad keď niekto zazvoní pri dverách domu, pokiaľ nie je doma. Dokonca uvidí živý obraz aby videl návštevníka a mohol sa s ním rozprávať a prípadne mu cez mobil otvoriť dvere.- zmluvy, žiadanky, súhlasy a iné dokumenty môžete jednoducho podpisovať elektronicky odkiaľkoľvek cez mobilný telefón. Aj keď ste napríklad na pracovnej ceste, alebo na dovolenke, dokumenty vás už nebudú čakať na stole, ale vybavíte ich pár klikmi kdekoľkve sa nachádzate.