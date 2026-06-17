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Modelové parlamenty SR a ČR podpíšu memorandum
Zahŕňa najmä organizáciu spoločných podujatí, vzájomnú odbornú podporu, výmenu skúseností a know-how, spoločné zasadnutia, ako aj prípravu medzinárodných aktivít.
Autor TASR
Bratislava 17. júna (TASR) - Modelový parlament Slovenska (MPS) a Modelový parlament Česka podpíšu v stredu poobede v priestoroch starej Národnej rady SR na Župnom námestí v Bratislave memorandum o spolupráci. Zahŕňa najmä organizáciu spoločných podujatí, vzájomnú odbornú podporu, výmenu skúseností a know-how, spoločné zasadnutia, ako aj prípravu medzinárodných aktivít. TASR o tom informoval predseda MPS Sebestyén Marosz.
„Podpis memoranda s Modelovým parlamentom Česka vnímame ako historický krok. Je pre nás výnimočné, že český modelový parlament vznikol práve po vzore MPS. Naším cieľom je, aby sa mladí ľudia z krajín V4 stretávali, diskutovali o spoločných výzvach a učili sa spolupracovať naprieč hranicami,“ uviedol Marosz. Toto memorandum považuje za prvý veľký krok k vytvoreniu silnej stredoeurópskej platformy mládežníckych parlamentov. Na slávnostnom podpise sa má zúčastniť aj predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD).
Po podpise memoranda sa má uskutočniť aj dvojhodinové formálne rokovanie zástupcov modelových parlamentov. „Rokovanie bude venované najmä možnostiam spoločných slovensko-českých aktivít, výmene organizačných skúseností, príprave spoločných zasadnutí a rozvoju širšej spolupráce medzi mládežníckymi parlamentmi v regióne V4,“ priblížil predseda MPS.
Dodal, že slovensko-česká spolupráca má byť zároveň prvým krokom k nadviazaniu obdobných partnerstiev s mládežníckymi parlamentmi v Maďarsku a Poľsku. Dlhodobým cieľom MPS je vytvorenie spoločnej platformy mládežníckych parlamentov krajín V4, ktorá by mladým ľuďom zo Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska umožnila pravidelne rokovať o témach dôležitých pre región, demokratickú kultúru a budúcnosť Európy.
MPS je študentská organizácia, ktorá organizuje modelové zasadnutia NR SR pre študentov stredných a vysokých škôl. Prostredníctvom simulácie parlamentnej práce umožňuje mladým ľuďom prakticky si vyskúšať prácu poslancov, fungovanie výborov, tvorbu návrhov zákonov, rokovanie politických strán a hlasovanie v pléne. Cieľom organizácie je zvyšovať politickú gramotnosť mladých ľudí, podporovať ich záujem o verejné dianie a posilňovať dôveru v demokratické inštitúcie.
Modelový parlament Česka je novovzniknutý český spolok, ktorého cieľom je rozvíjať občianske vzdelávanie, politickú gramotnosť a aktívnu participáciu mladých ľudí na verejnom živote prostredníctvom praktického približovania fungovania demokratických inštitúcií Českej republiky.
„Podpis memoranda s Modelovým parlamentom Česka vnímame ako historický krok. Je pre nás výnimočné, že český modelový parlament vznikol práve po vzore MPS. Naším cieľom je, aby sa mladí ľudia z krajín V4 stretávali, diskutovali o spoločných výzvach a učili sa spolupracovať naprieč hranicami,“ uviedol Marosz. Toto memorandum považuje za prvý veľký krok k vytvoreniu silnej stredoeurópskej platformy mládežníckych parlamentov. Na slávnostnom podpise sa má zúčastniť aj predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD).
Po podpise memoranda sa má uskutočniť aj dvojhodinové formálne rokovanie zástupcov modelových parlamentov. „Rokovanie bude venované najmä možnostiam spoločných slovensko-českých aktivít, výmene organizačných skúseností, príprave spoločných zasadnutí a rozvoju širšej spolupráce medzi mládežníckymi parlamentmi v regióne V4,“ priblížil predseda MPS.
Dodal, že slovensko-česká spolupráca má byť zároveň prvým krokom k nadviazaniu obdobných partnerstiev s mládežníckymi parlamentmi v Maďarsku a Poľsku. Dlhodobým cieľom MPS je vytvorenie spoločnej platformy mládežníckych parlamentov krajín V4, ktorá by mladým ľuďom zo Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska umožnila pravidelne rokovať o témach dôležitých pre región, demokratickú kultúru a budúcnosť Európy.
MPS je študentská organizácia, ktorá organizuje modelové zasadnutia NR SR pre študentov stredných a vysokých škôl. Prostredníctvom simulácie parlamentnej práce umožňuje mladým ľuďom prakticky si vyskúšať prácu poslancov, fungovanie výborov, tvorbu návrhov zákonov, rokovanie politických strán a hlasovanie v pléne. Cieľom organizácie je zvyšovať politickú gramotnosť mladých ľudí, podporovať ich záujem o verejné dianie a posilňovať dôveru v demokratické inštitúcie.
Modelový parlament Česka je novovzniknutý český spolok, ktorého cieľom je rozvíjať občianske vzdelávanie, politickú gramotnosť a aktívnu participáciu mladých ľudí na verejnom živote prostredníctvom praktického približovania fungovania demokratických inštitúcií Českej republiky.