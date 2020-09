Modernizácia onkológie môže do roku 2030 znížiť úmrtnosť o 9 %

Bratislava 11. septembra (TASR) – Investície do inovácií v onkológii môžu do roku 2030 znížiť úmrtnosť pacientov o deväť percent. Naopak, ak bude Slovensko namiesto investícií ďalej šetriť, v najbližších rokoch môže na onkologické ochorenia zomrieť o 12 % pacientov viac. Vyplýva to z novej analýzy predstavenej na piatkovej konferencii Odhaľme rakovinu krvi.



„Ak bude v zdravotnom systéme za každú cenu naďalej prevládať stratégia šetrenia, na onkologické ochorenie bude zomierať čoraz viac ľudí,“ informoval vedúci Ústavu zdravotníckych disciplín Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a autor analýzy Róbert Babeľa. Podľa Babeľu dokážu investície do inovácií zachrániť pacientom do roku 2030 až 4950 rokov života.



Analýza sa zamerala na výskum rakoviny krvi, ktorá predstavuje až sedem percent prípadov všetkých onkologických ochorení. Štúdia navyše hovorí, že investície do inovácií sa nám v budúcnosti vrátia. „Pri rozumnej investičnej stratégii máme šancu z každého jedného investovaného eura získať 10 eur z pohľadu produktivity,“ priblížil Babeľa s tým, že tieto závery potvrdzujú aj medzinárodné výskumy.