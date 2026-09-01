< sekcia Slovensko
Modernizujú technické vybavenie sídla rezortu kultúry
Zhotoviteľa prác vybrala Správa rezortných zariadení vo verejnom obstarávaní, v ktorom uspela spoločnosť C.G.C. Práce sa zrealizujú do 90 dní od odovzdania pracoviska.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Správa rezortných zariadení Ministerstva kultúry (SRZ MK) SR modernizuje technické vybavenie budovy sídla rezortu na Námestí SNP v Bratislave. TASR o tom informoval Michal Dragan z tlačového oddelenia SRZ MK. Modernizácia technických zabezpečovacích systémov budovy má stáť 256.772,59 eura s DPH.
„Cieľom je nahradiť zastarané technológie novými riešeniami, ktoré zodpovedajú aktuálnym bezpečnostným štandardom a zvýšia úroveň ochrany osôb, majetku aj priestorov,“ spresnil Dragan s tým, že budova, v ktorej ministerstvo sídli od roku 1996, je vybavená bezpečnostnou technikou, no jej podstatná časť už nezodpovedá súčasným technickým normám. „Modernizácia preto komplexne obnoví kľúčové zabezpečovacie systémy tak, aby fungovali spoľahlivo, jednotne a v súlade s platnými štandardmi,“ dodal.
V cene je komplexná dodávka a modernizácia technického vybavenia budovy vrátane inštalácie nových technológií, ich integrácie, oživenia, odborných skúšok a zaškolenia obsluhy. Nové riešenia nahradia pôvodné, technologicky zastarané zariadenia a umožnia ich jednotnú a prehľadnú správu.
Zhotoviteľa prác vybrala Správa rezortných zariadení vo verejnom obstarávaní, v ktorom uspela spoločnosť C.G.C. Práce sa zrealizujú do 90 dní od odovzdania pracoviska.
„Cieľom je nahradiť zastarané technológie novými riešeniami, ktoré zodpovedajú aktuálnym bezpečnostným štandardom a zvýšia úroveň ochrany osôb, majetku aj priestorov,“ spresnil Dragan s tým, že budova, v ktorej ministerstvo sídli od roku 1996, je vybavená bezpečnostnou technikou, no jej podstatná časť už nezodpovedá súčasným technickým normám. „Modernizácia preto komplexne obnoví kľúčové zabezpečovacie systémy tak, aby fungovali spoľahlivo, jednotne a v súlade s platnými štandardmi,“ dodal.
V cene je komplexná dodávka a modernizácia technického vybavenia budovy vrátane inštalácie nových technológií, ich integrácie, oživenia, odborných skúšok a zaškolenia obsluhy. Nové riešenia nahradia pôvodné, technologicky zastarané zariadenia a umožnia ich jednotnú a prehľadnú správu.
Zhotoviteľa prác vybrala Správa rezortných zariadení vo verejnom obstarávaní, v ktorom uspela spoločnosť C.G.C. Práce sa zrealizujú do 90 dní od odovzdania pracoviska.