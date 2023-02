Modrá koalícia stále nemala snem, Modrí sa vracajú k svojim aktivitám

Bratislava 28. februára (TASR) - O Modrej koalícii, ktorá svoj vznik oznámila pred mesiacom, nepočuť, lebo strana Spolu-OD nie je schopná alebo ochotná urobiť zlučovací snem. Spolu a prípravný výbor Modrí-Európska ľudová strana pod vedením Mikuláša Dzurindu sa k takému snemu zaviazali v spoločnom memorande. Dzurindovi Modrí sa preto vracajú k ich pôvodným aktivitám, majú ďalej záujem o konštruktívnu spoluprácu s ideovo a programovo blízkymi stranami. Ale nie sú účastníkom žiadnych diskusií o novom "pravicovom subjekte". Vyplýva to z vyhlásenia Mikuláša Dzurindu za Prípravný výbor Modrí-Európska ľudová strana.



Dzurinda pripomína, že prípravný výbor podpísal so šéfom Spolu Miroslavom Kollárom memorandum o spolupráci (23. 1.), ktoré malo viesť k založeniu spoločnej politickej platformy. Tá mala združovať subjekty najmä na báze Európskej ľudovej strany (EPP) a mala byť otvorená pre nových záujemcov o politiku. Prílohou memoranda sú aj Základné princípy a Kľúč nominácií do orgánov budúcej zjednotenej strany.



"Na návrh nás, Modrých, dostala táto platforma názov Modrá koalícia," dopĺňa Dzurinda. Strana Spolu sa premenovala na Modrú koalíciu a verejnosti sa predstavila 27. januára. "Od tohto momentu naše verejné účinkovanie ustalo a médiá i časť verejnosti sa oprávnene pýtajú, prečo. Dôvod je prostý, strana Spolu-OD (pod novým názvom Modrá koalícia) nie je schopná alebo ochotná realizovať zlučovací snem tak, ako to memorandum o našej spolupráci definuje. Termín snemu, ktorý bol pôvodne zvolaný na 12. februára, strana Spolu-OD (Modrá koalícia) jednostranne zrušila a nový termín nám doteraz nie je známy," vysvetlil Dzurinda.



Zdôraznil, že Modrí sa dnešným dňom vracajú k ich pôvodným aktivitám. "Chceme byť prítomní v slovenskom politickom diskurze, budeme prichádzať s riešeniami pálčivých problémov Slovenska. Máme aj ďalej záujem o konštruktívnu spoluprácu s ideovo a programovo blízkymi stranami. Nie sme však účastníkom žiadnych diskusií o novom 'pravicovom subjekte', ani o týchto diskusiách nemáme informácie," zdôraznil expremiér.



Dzurindovi Modrí sú presvedčení, že "Slovensko potrebuje novú víziu, novú energiu, ale aj novú politiku, ktorá prinesie menej chaosu a viac nádeje a perspektívy a ktorá bude zameraná oveľa viac na každodenné problémy ľudí, než na udržanie si individuálnych pozícií aktérov súčasnej politiky".



Miroslav Kollár nerozumie postoju Mikuláša Dzurindu. "Ak je to teda tak, ako dnes ohlásili médiá, pretože my sme od neho žiadne oficiálne oznámenie o jeho odchode z projektu Modrej koalície doteraz nedostali. My ideme presne podľa memoranda a dohodnutého scenára spájania stredopravých politických síl," reagoval Kollár.



Tvrdí, že komunikujú o stanovách a príprave snemu v marci. "A rokujeme s ďalšími možnými politickými partnermi," doplnil s tým, že Dzurindu informoval o stretnutí s "áčkovými politikmi" o spájaní. Pripomína rokovanie s dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO).



"Som presvedčený, že len spoluprácou proeuópskych demokratov na jednej spoločnej kandidátke môžeme zabrániť prepadnutiu voličských hlasov a možnému zvratu v demokratickej a európskej budúcnosti Slovenska," uviedol Kollár. Mieni pokračovať v spoločných rokovaniach s cieľom pripraviť širokú kandidátku, ktorá dá ľuďom nádej na slušnú proeurópsku politiku. "A verím, že vo finále bude na palube tohto spájania aj sám Mikuláš Dzurinda," uzavrel Kollár.