Modrí-ES: Demokrati prišli s návrhom, ktorý nevedeli garantovať

Bratislava 22. mája (TASR) - Demokrati prišli na nedeľné (21.5.) rokovanie strán s návrhom, ktorý sami nevedeli garantovať. Pre TASR to potvrdil líder strany Modrí - Európske Slovensko Mikuláš Dzurinda. Rokovanie sa skončilo nedohodou.



"Ten návrh znel, aby štyri strany, účastné na rokovaní, išli do volieb pod názvom, zahŕňajúcim všetky štyri strany. Súbežne s prednesením tohto návrhu však samotní Demokrati opakovane uvádzali, že realizácia takéhoto návrhu je vzhľadom na časovú napätosť otázna, až nereálna," priblížil Dzurinda.



Predseda strany Most-Híd 2023 László Sólymos skonštatoval, že spôsob, akým Demokrati vstúpili do rokovaní, ho mrzí, no neprekvapuje. "Veď sme toho boli svedkami tri roky. Dôvera sa nebuduje pred kamerami, ale za zatvorenými dverami, dodržaním dohôd," podotkol.



Na nedeľnom rokovaní sa zišli mimoparlamentné strany Demokrati, Modrí - Európske Slovensko, Most-Híd 2023 a zoskupenie Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana.



Demokrati uviedli, že dali férovú ponuku na spoločný postup, ktorú ostatné strany odmietli. Rokovania o spájaní sú podľa predstaviteľov strany nateraz uzavreté a strana sa sústredí na vlastnú kampaň.



Zoskupenie strán okolo Maďarského fóra v pondelok potvrdilo, že sa nechce spojiť s Demokratmi. Sú však otvorení rokovaniam s Modrými Mikuláša Dzurindu, Mostom-Híd 2023 či Alianciou.



Most-Híd 2023 sa dohodol na strategickej volebnej spolupráci so stranou Modrí - Európske Slovensko Mikuláša Dzurindu.



Predčasné voľby do Národnej rady SR majú byť v sobotu 30. septembra. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zatiaľ termín oficiálne nevyhlásil.