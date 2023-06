Modrí, Most-Híd považujú politiku Fica za bezpečnostnú hrozbu pre SR

Bratislava 5. júna (TASR) – Mimoparlamentná strana Modrí, Most-Híd považuje politiku predsedu opozičného Smeru-SD Roberta Fica za bezpečnostnú hrozbu pre Slovensko. Poukázala na Ficovu kritiku Severoatlantickej aliancie (NATO) a vojenskej pomoci Ukrajine. Vyplýva to z vyjadrení Mikuláša Dzurindu, Lászlóa Sólymosa a Ľuboša Schwarzbachera na pondelkovej tlačovej konferencii.



Fico sa podľa Dzurindu správa v rozpore s bezpečnostnými záujmami štátu, ktorého bol premiérom. Zdôraznil, že NATO je jedinou zárukou bezpečnosti SR. "To, čo Fico nazýva mierom, je v skutočnosti porážka Ukrajiny," podotkol Dzurinda.



Sólymos kritizoval otváranie tém, ktoré zbytočne rozdeľujú spoločnosť. Poukázal na populistickú politiku zneužívajúcu pandémiu nového koronavírusu a v súčasnosti aj vojnu na Ukrajine. "Šírením dezinformácií môžu docieliť to, že sa Slovensko odkloní od aktuálneho zahraničnopolitického smerovania a vedome vytvárajú napätie a nenávisť v spoločnosti," zdôraznil Sólymos.



V pondelok reagoval na Ficove vyjadrenia aj predseda strany Občianski demokrati Slovenska Pavel Macko. Tvrdil, že Fico chce pomocou šírenia dezinformácií spochybniť demokratické voľby a podkopať demokraciu. Minulotýždňové tlačové konferencie Smeru-SD boli podľa neho plné krivých obvinení a výmyslov. "Je to až neuveriteľné, ako sa Robert Fico a strana Smer snaží vystrašiť občanov Slovenska s cieľom vyvolávať nenávisť voči predstaviteľom štátu a tretiemu sektoru," uviedol Macko. Zdôraznil, že dezinformácie predstavujú nebezpečenstvo pre spoločnosť a ľudia pre ne odmietajú elementárne hygienicko-bezpečnostné opatrenia, strácajú dôveru vo verejné inštitúcie alebo demokratický systém.



Smer-SD cez víkend hovoril okrem iného o mediálnej kampani, ktorú má na Slovensku organizovať NATO a jej cieľom je podľa Fica zvýšenie počtu Slovákov, ktorí podporujú NATO a vojenskú pomoc Ukrajine. Vojenská pomoc Ukrajine podľa šéfa Smeru-SD spôsobuje ďalšie nešťastie a treba pristúpiť k mierovým rokovaniam. Zároveň však podotkol, že Smer-SD rešpektuje členstvo SR v NATO i EÚ.