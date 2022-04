Modrým oblečením môžu ľudia v sobotu podporiť osoby s autizmom

Bratislava 2. apríla (TASR) – Modrým oblečením môžu ľudia v sobotu vyjadriť podporu osobám s autizmom. Urobiť tak môžu pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme, ktorý pripomína, že medzi nami žijú mnohí ľudia s poruchou autistického spektra. Zároveň poukazuje na potrebu neustáleho skvalitňovania ich života. Pripomína to detská psychiatrička Terézia Rosenbergerová.



„Mnohí sa po celom svete obliekajú do modrej farby, ktorá symbolizuje komunikáciu. Práve komunikácia je jednou z oblastí, ktorá je pre osoby s autizmom problematická a zároveň zásadná z pohľadu vzájomného porozumenia širokej verejnosti,“ vysvetlila odborníčka.



Autizmus je neurobiologicky podmienená vývinová porucha, ktorá zasahuje celú osobnosť človeka. Odráža sa v poruchách myslenia, cítenia aj správania. Podľa celosvetovej prevalencie by malo na Slovensku žiť okolo 50.000 ľudí s touto diagnózou, ozrejmila riaditeľka Súkromnej spojenej školy Autisti Prešov Eva Turáková.



Variabilita prejavov autizmu je podľa jej slov rôznorodá. „Žijú medzi nami autisti, ktorí sú pomerne samostatní, ale aj tí, ktorí budú potrebovať veľkú mieru podpory celý život,“ spresnila. Podotkla, že ľudia s autizmom sú rovnakí ľudia ako všetci ostatní, hoci s odlišným vnímaním a myslením. „Našou úlohou nie je ich meniť či premieňať na obraz väčšinovej spoločnosti, ale stavať medzi sebou mosty porozumenia, vzájomnej úcty a lásky pri rešpektovaní všetkých deficitov, ktoré autizmus so sebou prináša,“ skonštatovala Turáková.



Výskyt autizmu v posledných desaťročiach stúpa, pričom dôvodom je podľa detskej psychiatričky viacero faktorov. Ide napríklad o zvýšenú informovanosť laickej verejnosti či kvalitnejšiu diagnostiku. „Svoj podiel na zvýšených číslach má aj starší vek partnerov v čase, keď sa stanú rodičmi, a súvisiace genetické a epigenetické faktory,“ doplnila Rosenbergerová. Dodala, že síce na ochorenie neexistuje špecifická liečba, mnohým deťom sa ich stav zlepšuje vďaka včasnej diagnostike a odbornej a intenzívnej intervencii.