Mohylu M. R. Štefánika na Bradle navštívilo v tomto roku 128.800 ľudí

Brezová pod Bradlom 17. novembra (TASR) – Mesto Brezová pod Bradlom zistilo na základe prieskumu návštevnosti na Mohyle Milana Rastislava Štefánika, že v roku 2019 bola na mohyle návštevnosť 128.800 ľudí. TASR informoval Matúš Valihora z útvaru kultúry a miestnych tradícií v Brezovej pod Bradlom.



V roku 2015 si mesto Brezová pod Bradlom dalo prvýkrát spracovať prieskum návštevnosti na Bradle. "Zaujímala nás v súvislosti s prípravou celonárodných spomienkových slávností na Bradle a blížiacimi sa okrúhlymi výročiami týkajúcimi sa Milana Rastislava Štefánika. Na Bradle sa totiž návštevnosť dala sledovať iba čiastočne podľa predaja lístkov, ktoré sa na parkovisku predávali," uviedol Valihora.



Prieskum v roku 2015 odhadol návštevnosť na 70.500 návštevníkov. "Na základe čiastkových údajov z parkovného bolo vidno, že návštevnosť má oproti predchádzajúcemu obdobiu stúpajúcu tendenciu," doplnil zamestnanec mesta.



Mesto sa v spolupráci s partnermi v roku 2017 rozhodlo vrátiť k usporiadaniu celoslovenských spomienkových slávností. "Bolo to z dôvodu, že regionálna spomienková slávnosť sa vždy koná v predvečer výročia smrti M. R. Štefánika 3. mája o 20.00 h, keďže sa na mohyle zapaľujú vatry. To môže vytvárať bariéru v návštevnosti pre ľudí z iných oblastí Slovenska, najmä ak dátum padne na pracovný deň," informoval TASR Valihora.



Celoslovenské slávnosti sa preto konajú vždy v najbližší víkend po 3. máji v sobotu v takom čase, aby boli prístupné čo najväčšiemu počtu ľudí. "V roku 2017 sa spomienkových slávností zúčastnilo približne 2000 návštevníkov, v roku 2018 to bolo 3000 a v tomto roku sa počas okrúhleho výročia zúčastnilo podľa odhadov 10.000 návštevníkov," doplnil Valihora.



Mesto Brezová pod Bradlom zopakovalo prieskum návštevnosti, na základe ktorého sa odhadla návštevnosť v roku 2019 na 128.800 ľudí, čo je oproti roku 2015 nárast o viac ako 82 percent.



Tento nárast korešponduje aj s nárastom počtu návštevníkov v Múzeu Dušana Samuela Jurkoviča. Múzeum bolo zriadené v roku 2015, keď bola návštevnosť 3835 ľudí. "Tento rok je to doteraz 6650 návštevníkov, predpokladáme, že do konca roka to bude cez 7000. Ak sa to prepočíta na percentá, tak ten nárast je takmer na percento zhodný s nárastom mohyly," dodal Valihora.



Ako ďalej dodal, veľká časť návštevníkov Bradla vykonáva okruh, počas ktorého navštívia okrem mohyly aj múzeum v rodnom dome Štefánika v Košariskách a takisto aj múzeum tvorcu mohyly.