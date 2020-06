VIDEO: Štyri mláďatá bociana bieleho zakrúžkovali v hniezde na stĺpe

Mojš 23. júna (TASR) - Štyri mláďatá bociana bieleho zakrúžkovali v utorok v hniezde na stĺpe v obci Mojš, okres Žilina, pracovníci Správy Národného parku (NP) Malá Fatra so sídlom vo Varíne.



Zoológ NP Malá Fatra Tomáš Flajs pripomenul, že hniezdo bocianov museli v roku 2019 premiestniť na náhradný stĺp. "Veľmi sme sa potešili, že bociany tento rok našu možnosť prijali a majú tam štyri mláďatá. Krúžkovanie je dlhoročná forma výskumu. Tým, že dáme bocianovi na nohu krúžok, je odčítateľný ďalekohľadom aj fotoaparátom. Takže, pokiaľ bociana niekde vidí a odfotí ornitológ alebo ochranca prírody, vieme o jeho pohybe," podotkol.







Bocianie hniezdo priebežne sledujú členovia krúžku mladých ochrancov prírody zo Základnej školy s materskou školou vo Varíne. Podľa pracovníčky pre environmentálnu výchovu Správy Národného parku (NP) Malá Fatra so sídlom vo Varíne Gabriely Kalašovej navštevuje krúžok desať detí. "Vzhľadom na situáciu s novým koronavírusom sme sa rozhodli zapojiť do tejto aktivity staršie deti, ktoré sú už samostatnejšie. Chodia sem pravidelne, niekoľkokrát do týždňa, a máme informácie priamo od nich. Ale, samozrejme, chodia to monitorovať aj kolegovia z práce," doplnila Kalašová.



"Máme online dokument, do ktorého deti zapisujú pozorovania. Čiže, hneď vidíme veci, ktoré zistili. Majú nafotené zábery a vedú si počas hniezdenia aj presné záznamy. Dúfajme, že to bude pre ne prospešné, pretože sa určite dozvedia o živote bocianov viac ako z hodiny biológie. Je to prospešné aj pre nás, pretože dobrovoľní spolupracovníci sú na nezaplatenie," dodala.