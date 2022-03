Mokrade v ramennej sústave Dunaja sú efektívnejšie dotované vodou

Bratislava 7. marca (TASR) - Ramená a mokrade v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja momentálne vodohospodári efektívnejšie dotujú vodou. Dôvodom je podpora liahnutia obojživelníkov v tejto oblasti. TASR o tom informovala kancelária generálneho riaditeľa štátneho podniku Vodohospodárska výstavba (VV).



"Deje sa tak prostredníctvom nového spôsobu zahradzovania priepustov na prehrádzkach, ktoré sa začalo v pondelok a potrvá nasledujúcich niekoľko týždňov," spresnili vodohospodári. Vysvetľujú, že prostredie nasýtené vodou napomôže vodným a na vodu viazaným živočíchom, ako aj rastlinám lužného lesa.



Objem vody prepúšťaný do ramennej sústavy Dunaja cez odberný objekt v Dobrohošti zodpovedá aktuálne bežnému prevádzkovému režimu, čo je približne 30 kubických metrov za sekundu. "Prostredníctvom zahradzovania a odhradzovania priepustov na prehrádzkach sa však zmení a zlepší spôsob distribuovania vody priamo v ramennej sústave Dunaj," tvrdia vodohospodári.



Zároveň pripomínajú, že v tomto prípade nejde o simulované záplavy ramennej sústavy Dunaja s prietokom 90 kubických metrov za sekundu. Tie sú naplánované v termíne od polovice mája do konca júna 2022. Tak ako minulý rok, aj teraz VV počíta s realizáciou dvoch simulovaných záplav.



Na novom spôsobe zahradzovania priepustov na prehrádzkach v ramennej sústave Dunaja sa VV dohodla so Slovenským vodohospodárskym podnikom, Štátnou ochranou prírody SR, Bratislavským regionálnym ochranárskym združením a Výskumným ústavom vodného hospodárstva.