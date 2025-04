Monacká princezná pred 15 rokmi vyhlásila Svetový deň cirkusu

Monako/Bratislava 11. apríla (TASR) – Žonglovanie, klauni, akrobati, chodenie po lane či trénované zvieratá, kúzelníci či bruchovravci, to všetko sa vynára v predstavivosti, keď zaznie slovo cirkus. Monacká princezná Stephanie pred 15 rokmi vyhlásila tretí aprílový víkend za Svetový deň cirkusu. Oslavy SDC sa konajú aj v na Slovensku, kde ich už 13 rokov organizuje prvá slovenská škola nového cirkusu CirKusKus. Tento rok sa uskutočnia už v druhý aprílový víkend, pretože na tretí víkend pripadá Veľká noc.



Pôvod cirkusu siaha do starovekého Ríma, no počas svojej histórie sa výrazne zmenil. V staroveku bol cirkus krvavou zábavou, ktorú prinášal boj gladiátorov a zvierat v kruhovej aréne. Latinské označenie kruhu poslúžilo aj ako základ pomenovania cirkus. Moderná podoba cirkusu pochádza z 18. storočia, konkrétne z roku 1768. Anglický jazdec Philip Astley predvádzal na konských chrbtoch rôzne kúsky a postupne začal najímať žonglérov, akrobatov a klaunov, aby vyplnil čas medzi jednotlivými jazdeckými vystúpeniami, čím si vyslúžil prívlastok „otec moderného cirkusu“.



Prvý cirkus v Spojených štátoch vznikol v roku 1793 vo Philadelfii. Popularita cirkusov prudko rástla aj vďaka ľuďom ako bol americký šoumen P. T. Barnum, vďaka ktorému sa cirkus stal známym ako „najväčšia šou na svete“.



V 70. rokoch sa v Austrálii, Kanade, Francúzsku, Spojenom kráľovstve a na západnom pobreží USA objavilo nové hnutie známe ako nový cirkus (pôvodne cirque nouveau), ktoré sa viac sústredí na celkový estetický dopad, vývoj postáv a príbehu. Využíva na to kombináciu tradičného cirkusového umenia a divadelných techník, najmä práce so svetlom, kostýmami a originálnou hudbou často zloženou výhradne pre dané predstavenie. Nový cirkus nečerpá estetické vplyvy iba z histórie cirkusu, ale často aj zo súčasnej kultúry. Zrejme najväčší rozdiel hnutia pri porovnaní s tradičným cirkusom spočíva vo využívaní drezúry zvierat – nový cirkus využíva vystúpenia zvierat iba sporadicky, kým v tradičnom cirkuse vystúpenia zvierat často tvorili významnú časť programu.



Svetový deň cirkusu (SDC) sa od roku 2010 každoročne pripomína v tretí aprílový víkend. Monacká princezná Stéphanie sa v roku 2006 stala predsedníčkou Medzinárodného cirkusového festivalu v Monte Carle a chcela upriamiť pozornosť na úlohu, ktorú cirkus zohráva v spoločnom kultúrnom dedičstve.



„Festival Svetový Deň Cirkusu sa na Slovensku tento rok uskutoční od 10. do 13. apríla“ uvádza hlavná organizátorka SDC Suzanne Verschueren z CirKusKus-u. Škola okrem festivalu organizuje aj kurzy a letné tábory.



SDC sa začne vo štvrtok 10. apríla predstavením Colliding Stories v Novej Cvernovke. Pokračovať bude v piatok galašou v Karloveskom centre kultúry, kde vystúpia umelci zo Slovenska, Česka, Rakúska, Maďarska, Nemecka či Francúzska.



Sobota ponúkne registrovaným účastníkom v Športovej hale Lamač obľúbené workshopy ako napríklad žonglovanie, aerial, hula hoop, či bubnovanie.



Zároveň s nimi bude prebiehať aj program pre verejnosť – Mestská časť Bratislava-Lamač a CirKusKus pripravili pre všetkých tvorivé dielne, cirkusové hry a slackline.



Vrcholom programu bude šou Firenight, séria krátkych pripravených i improvizovaných čísel, ktorej sa môže zúčastniť každý so skúsenosťou s ohňovým žonglovaním. Festival zakončí spoločný večierok zvaný Žongložúr.