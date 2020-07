Monika J. a Denisa C. chcú ísť na slobodu, súd rozhodne 5. augusta

Bratislava 27. júla (TASR) – O žiadosti o prepustenie z väzby na slobodu, ktorú si v kauze Búrka podali obvinené Monika J. a Denisa C., bude rozhodovať Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici 5. augusta. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



Bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti za Smer-SD Monika J. je obvinená v kauze Búrka z trestných činov podplácania a prijímania úplatku. Urobiť tak mala v kauze jednej z televíznych zmeniek, keď inštruovala sudkyňu Okresného súdu Bratislava V Zuzanu M., aby rozhodla v prospech Mariana K. Marian K. bol neskôr za falšovanie tých istých zmeniek neprávoplatne odsúdený spolu s exriaditeľom televízie Markíza Pavlom R. na 19-ročný trest odňatia slobody.



Sudkyňa Denisa C., ktorá je obvinená z prijímania úplatku, sa v kauze mala tiež angažovať. Zuzane M. mala na pokyn bývalej štátnej tajomníčky pomáhať s vypracovaním rozsudku napriek tomu, že nemala formálne s prípadom nič spoločné. Osobne bola prítomná aj na vynesení rozsudku, napriek tomu, že pracovala na inom bratislavskom súde. Na podanie žiadosti oboch obvinených upozornil portál noviny.sk. Vo väzbe sú od marca tohto roku.



V kauze Búrka bolo obvinených z rôznej korupčnej trestnej činnosti 18 osôb, z toho 13 sudcov. Proti množstvu z nich svedčí bývalý podpredseda Okresného súdu Bratislava I Vladimír Sklenka, ktorému vzhľadom na spoluprácu odložila polícia vznesenie obvinenia.