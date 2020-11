Monika J. sa mala na NAKA priznať k svojej trestnej činnosti

Nitra 25. novembra (TASR) – Bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika J. sa v stredu pred vyšetrovateľom priznala k svojej trestnej činnosti. Počas obednej prestávky vo výsluchu to potvrdil jej obhajca Peter Erdős. Monika J. už od rána vypovedá na nitrianskej expozitúre Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).



„Vypovedá, priznala sa k tomu a uviedla tie skutočnosti tak, ako ich ona vnímala a ako ona konala. Nespochybňujem to, že sa priznala. Priznala sa k svojej trestnej činnosti, vypovedala dosť rozsialo k tomu a k tým skutkom, ktoré sú jej kladené za vinu a uviedla všetky okolnosti, ktoré sú jej známe o tom, ako sa tieto skutky stali,“ povedal Erdős.



Ako uviedol, jeho klientka jednoznačne popísala skutočnosti, ktoré sa jej kladú za vinu. „Jasne popísala to, čo ona mala spraviť. To znamená, že je veľa vecí, ktoré sú napísané v uznesení o vznesení obvinenia, ale ktoré sa tak nestali,“ zdôraznil Erdős.



Spontánna výpoveď Moniky J. sa podľa jej advokáta už skončila, nasledovať budú otázky vyšetrovateľov. Výsluch sa tak môže skončiť až neskoro popoludní. Podľa Erdősa nie je vylúčené, že bude pokračovať aj vo štvrtok.



„Moja klientka využila svoje právo a vypovedá. Po skončení dnešného výsluchu sa vyjadrím jasne k tomu, čo odznelo v rámci jej výsluchu. Samozrejme, nechcem tu viesť „on-line prenos“ k tomu, čo vypovedá. Môžem potvrdiť, že sa rozhodla vypovedať a bližšie poskytnem neskôr tie informácie, ktoré budem môcť poskytnúť, pretože sme v neverejnom konaní,“ doplnil Erdős.



Monika J. je stíhaná pre korupčné trestné činy. Vo väzbe skončila po policajnej akcii Búrka. Ďalšie obvinenia jej pribudli po akcii Víchrica.