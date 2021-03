Monika J. sa na zasadnutí na Krajskom súde v Trnave nezúčastní

Bratislava 15. marca (TASR) – Bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika J. sa v pondelok na verejnom zasadnutí na Krajskom súde (KS) v Trnave vzhľadom na zdravotný stav a odporučenie lekárov nezúčastní. Pre TASR to uviedol obhajca obvinenej Peter Erdős.



Krajský súd bude o 13.00 h rozhodovať o sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) voči rozhodnutiu Okresného súdu (OS) v Trenčíne, ktorý Moniku J. v kauze prebratia baru Fatima nezobral do väzby. "Moja klientka je v súčasnosti stále hospitalizovaná a na základe lekárskej správy, respektíve vyjadrenia primára psychiatrickej kliniky Fakultnej nemocnici v Trenčíne vyplýva, že sa nemôže zúčastniť na dnešnom verejnom zasadnutí z dôvodu, že by došlo k zhoršeniu jej zdravotného stavu," dodal advokát.



Sudca OS v Trenčíne 7. marca rozhodol o prepustení Moniky J. z policajného zadržania s tým, že má po prepustení nosiť monitorovací náramok. Zakázal jej styky a kontakty s obvinenými svedkami, znalcami v trestnej veci vedenej v kauze Fatima. Monike J. následne nainštalovali monitorovací náramok.



Monika J. sa psychicky zrútila po tom, ako ju 4. marca po prepustení z väzby zo strany Najvyššieho súdu SR na slobodu opätovne zadržali. Obvinená je v akciách Búrka a Víchrica. Najnovšie zadržanie súviselo s kauzou trenčianskeho baru Fatima. Vo väzbe bola od marca minulého roka, keď NAKA zasahovala v rámci akcie Búrka. NAKA zadržala vtedy 13 sudcov.