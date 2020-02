Danko: Marian K. ma oslovil, držal som si ho však od tela

Bratislava 9. februára (TASR) – Predseda Národnej rady SR a líder SNS Andrej Danko v dnešnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 priznal, že ho oslovil Marian K., ktorý je obžalovaný z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Deklaruje však, že si ho "držal od tela", nemal s nim "závadovú" komunikáciu a odpovedal mu stroho. "Päťdesiatkrát mi niečo písal a osemkrát dostal odpoveď OK, 'dík', nie. V živote by si ma nedovolil vydierať," vyhlásil Danko.



Predseda SNS tvrdí, že neexistuje žiadny človek v Bratislave, ktorý by mu niečo dokázal prikázať a so žiadnym mafiánom nemal obchody. Zároveň sa opýtal v relácii poslanca NR SR a programového lídra koalície PS-Spolu Miroslava Beblavého, či mu nevadí, že ich strany chcú vytvoriť vládu s ľuďmi, ktorí mali blízko k Marianovi K. a sú tam previazania. Narážal tým napríklad na Richarda Sulíka z SaS.



Beblavý priznal, že zloženie budúceho parlamentu nebude optimálne a bude tam veľa ľudí s pochybnou minulosťou.



"Je možné, že s niektorými týmito ľuďmi budeme musieť vládnuť, lebo Smer-SD, SNS a ĽSNS ohrozuje krajinu takou situáciou, kde sa ostatní musia spojiť, aby krajinu zo špiny vôbec vytiahli," reagoval Beblavý.



Považuje za chybu, že Sulík chodil domov ku Marianovi K. Danko vyzval, aby sa zverejnili všetky komunikácie, ktoré unikli z vyšetrovacieho spisu v kauze vraždy Kuciaka, a neboli zverejňované len čiastky, ktoré sa podľa jeho slov zneužívajú pred voľbami.



Politici sa taktiež bavili o Istanbulskom dohovore a pondelkovom plánovanom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov k tomuto dokumentu. Danko tvrdí, že dohovor má v sebe cnostnú myšlienku ochrany žien, avšak má v sebe skryté ustanovenia.



"Napríklad o pojmoch, ako je LGBTI žena, hovorí sa tam o stereotypoch, za ktoré je považované rozlišovanie muža a ženy a o možnosti prevýchovy pohlavia od maloletých detí. To sú ináč nastavené hodnotové veci. Stojíme na cyrilo-metodskej tradícií a Slovensko nemôže prijať tento dohovor, lebo je v rozpore s Ústavou SR," vyhlásil predseda SNS.



Parlament podľa neho dal jasne najavo, že nesúhlasí s tým, aby Slovensko bolo viazané týmto dokumentom. Verí, že sa v pondelok nájde medzi prezidentkou, ním i predsedom vlády konsenzus ako ďalej s týmto dokumentom. Danko bude žiadať prezidentku, aby postupovala podľa ústavy a konala v duchu uznesenia parlamentu.



Beblavý upozornil, že na schvaľovanie či neschvaľovanie medzinárodných zmlúv je potrebný proces, ten však podľa neho nebol realizovaný. Nerozumie, prečo sa táto téma rieši práve teraz a považuje to za umelé vyvolávanie emócií.



"Nie sú to pohnútky ani v záujme Slovenska či slovenských žien. Istanbulský dohovor na Slovensku neplatí, nie je ratifikovaný," povedal s tým, že za tým vidí vytĺkanie politického kapitálu, nie snahu riešiť skutočný problém.