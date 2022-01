B. Gröhling a R. Raši sa zhodli na skrátení karantény

Na archívnej snímke Richard Raši. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 23. januára (TASR) - Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) a nezaradený poslanec parlamentu za mimoparlamentný Hlas-SD Richard Raši sa zhodli na skrátení karantény. Raši tvrdí, že vláda by mala toto opatrenie prijať ihneď, aby štát s príchodom omikronu neskolaboval. Obaja to uviedli v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza.Gröhling hovorí, že skrátenie karantény by malo byť z desiatich dní na päť. Cez víkend sa mali vyhodnocovať jednotlivé čísla, tvrdí. Raši by skrátenie nechal na epidemiológov. Dlhá karanténa môže podľa Rašiho ohroziť zdravotníkov, učiteľov, či kritickú infraštruktúru. Poukazuje, že omikron sa síce šíri rýchlejšie, ale nenapĺňa tak nemocnice.Vláda by podľa Gröhlinga mala pristúpiť k povinnému očkovaniu určitých skupín kritickej infraštruktúry alebo skupín, ktoré sa presne stanovia. Nevraví, že učitelia by sa mali povinne očkovať, pretože zaočkovanosť medzi zamestnancami škôl je cez 72 percent.poznamenal.Raši si myslí, že zavedenie povinného očkovania stráca zmysel a nie je riešením. Vo vnútri štátu by tiež stačil režim OP, OP+ by mal byť potrebný len na vstup do krajiny, tvrdí poslanec. Tretiu dávku vakcíny by neodporúčal všetkým, zvažoval by to najmä u malých detí.Gröhling sa spolu s Rašim v diskusii dotkli aj obrannej zmluvy s USA.podotkol Raši. Minister školstva poukázal, že Rašiho kolegovia obrannú zmluvu pripravovali a ich kritika voči nej je nezmyselná.O používaní jadrových zbraní hovoria iné medzinárodné zmluvy, vzdušného priestoru sa v obrannej zmluve Slovensko nevzdáva, tvrdí Gröhling. Zmluva je podľa Rašiho nevýhodná v mnohých oblastiach a nie je dôvod sa náhliť s jej podpisom.Raši má za to, že poslankyňa Monika Kavecká (OĽANO) obvinená pre zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe by mala ihneď odstúpiť z postu starostky obce Kunerad. Gröhling sa ku kauze vyjadrovať nechcel, pretože podľa vlastných slov nepozná celý problém.Do tohtoročných komunálnych volieb predstaví strana SaS kandidátov na predsedov samosprávnych krajov, povedal Gröhling. Raši odmietol, že by šiel kandidovať za primátora Košíc či predsedu Košického samosprávneho kraja. Podľa Gröhlinga sa Rašiho meno v súvislosti s možnou kandidatúrou v kuloároch skloňuje. Poslanec nevylúčil, že Hlas-SD v krajoch nasadí vlastných kandidátov.