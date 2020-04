B. Gröhling si myslí, že koronakríza zmení školstvo trvalejšie

Bratislava 25. apríla (TASR) – Koronakríza by mohla zmeniť slovenské školstvo trvalejšie, myslí si minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy uviedol, že niektoré opatrenia, ktoré už priniesli, by mohli byť dlhodobejšie. Poukázal napríklad na možnosť slovného hodnotenia žiakov.



Minister potvrdil, že počas budúceho týždňa predstavia usmernenie zamerané na zredukovanie učiva do konca školského roka. "Momentálne budeme vymedzovať hlavné vzdelávacie oblasti, kde by mali byť v prvom rade jazyk, komunikácia, matematika, človek a spoločnosť a človek a príroda. Na druhej strane to budú doplnkové vzdelávacie aktivity," poznamenal minister školstva. Ako doplnil, pre prvé štyri ročníky základných škôl sa odporúča počas jedného dňa kombinovať dve hlavné vzdelávacie oblasti, vo vyšších ročníkoch by to mala byť podľa jeho slov len jedna oblasť.



Rozhodnutie, že žiaci nemusia byť v tomto období známkovaní, bolo podľa ministra školstva reakciou na aktuálnu situáciu. Podpredseda Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomír Petrák (Smer-SD) poznamenal, že je to pre žiakov čiastočná strata motivácie. "Na druhej strane si myslím, že to nie je ani celkom správne. Za správne by som považoval, keby to bolo kombinované hodnotenie, napríklad percentuálneho hodnotenia zvládnutia látky so slovným hodnotením nedostatkov," vysvetlil Petrák. Gröhling si myslí, že najlepšie by bolo, keby koncoročné hodnotenie bolo kombinované.



Podľa Petráka mal byť potenciálne zachovaný nejaký styk žiaka so školou. Poukázal, že to funguje v niektorých krajinách a deti sa objavujú v škole na niekoľko hodín týždenne. "Budem v prvom rade chrániť bezpečnosť každého jedného žiaka, učiteľa, ale aj rodičov," uviedol minister. Petrák tvrdí, že niektoré opatrenia sú "až prehnané".



Minister potvrdil, že celé vzdelávanie sa nedá nahradiť len digitálnym vzdelávaním. "To sa jednoducho nedá. Fyzický kontakt žiaka a učiteľa potrebujeme," povedal Gröhling v diskusnej relácii. Zároveň poznamenal, že mnoho zmien v školstve sa dá urobiť aj bez peňazí. Minister načrtol, že v budúcnosti by sa mala realizovať napríklad racionalizácia škôl.